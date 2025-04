Cds - Milan e Juve sognano Conte: tra un mese incontro decisivo con ADL

Tutti vogliono Antonio Conte che per il momento è l'allenatore del Napoli e a fine maggio si incontrerà con De Laurentiis per capire se proseguire o meno insieme, partendo dal presupposto che il contratto dura fino al 2027. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport con un editoriale in cui si parla del sogno rossonero e bianconero.

"Solo Antonio Conte potrebbe, ad esempio, rimettere in riga un club come il Milan dove il braccio destro non ha idea di cosa stia facendo il sinistro. Dove regna la confusione molto poco creativa, con troppi galli a cantare e nessuno a obbedire. O, ovviamente, alla Juventus la casa madre: lì non sanno da dove cominciare per provare a sistemare il disastro combinato in pochi mesi dalla coppia Giuntoli-Thiago Motta che avrebbe dovuto portare il calcio dell’avvenire e poi sappiamo com’è finita".