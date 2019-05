CdS - Quagliarella tentazione di ADL, ora bisogna convincere la Samp: la situazione

Fabio Quagliarella al Napoli ormai è molto più di una suggestione. Ieri Carlo Ancelotti ha aperto all’ipotesi: “Nella vita tutto è possibile”. Molto più chiaro era stato qualche giorno prima il presidente Aurelio De Laurentiis: “Meriterebbe questa occasione. Non penso sia una questione economica né per noi e neanche per lui, ma una soluzione romantica per chiudere la propria carriera in quella Napoli che lui, per quello che è successo, non ha potuto vivere come avrebbe voluto, gioiosamente”.

Stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’acquisto dell’attaccante di Castellammare è una seria tentazione del presidente del Napoli. “L’assalto è stato lanciato, mediaticamente, da De Laurentiis attraverso il Corriere dello Sport-Stadio di venerdì e ora avrà bisogno di svilupparsi in privato”, si legge sul quotidiano che aggiunge: “Quagliarella ha ancora un anno di contratto con la Sampdoria, che ha già preso Lammers del Psv e che però non intende rinunciare all’uomo-simbolo della sua ultima stagione”.