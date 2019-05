ADL apre a Quagliarella: "Meriterebbe questa occasione. Sarebbe soluzione romantica per chiudere carriera"

Il mercato, il futuro e il passato. Non si nasconde, Aurelio De Laurentiis, nella sua intervista per il Corriere dello Sport. Parla di tutto a 70 anni appena compiuti. Si parte dall'affare Quagliarella: "Meriterebbe questa occasione. Non penso sia una questione economica né per noi e neanche per lui, ma una soluzione romantica per chiudere la propria carriera in quella Napoli che lui, per quello che è successo, non ha potuto vivere come avrebbe voluto, gioiosamente".