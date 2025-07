Ceduto Osimhen, caccia al nuovo bomber: è lotta a due

Dopo la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray partirà la caccia al centravanti, con club azzurro che sembra avere due nomi in cima alla propria lista. A fare il punto sull'argomento è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Manna continua a seguire la pista che conduce a Darwin Nuñez del Liverpool, 26 anni, ma la tragedia di Diogo ha colpito i Reds in pieno volto rallentando tutti i contatti di mercato.

Tra l’altro, non c’è ancora l’intesa con Darwin sull’ingaggio (da 5,5 milioni a stagione). La distanza tra i club, invece, non è poi eccessiva: 60 la richiesta, 50+5 l’offerta del Napoli. Non è incolmabile anche il gap con l’Udinese per Lorenzo Lucca, l’altro profilo seguito per l’attacco: la richiesta è 40, la previsione di spesa è 30+5. O giù di lì. Forbice non molto ampia, ma il Napoli ritiene la domanda eccessiva".