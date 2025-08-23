Foto Hojlund-Napoli, indizio social? Il like al post di McTominay infiamma i tifosi

Rasmus Hojlund è il primo nome sulla lista del Napoli per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku: gli azzurri hanno già un accordo verbale con il Manchester United ed hanno presentato contratto e progetto al calciatore. Dunque si lavora per ottenere il "sì" del danese, che intanto sui social ha mandato in visibilio i tifosi: infatti, non è passato inosservato il like al post del suo ex compagno di squadra Scott McTominay dopo il gol al Sassuolo.

Di seguito la foto.