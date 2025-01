Chi è Cesare Casadei, l'ex predestinato all'Inter e MVP all'ultimo Mondiale U20

Il Napoli irrompe per Cesare Casadei. In cerca di un under a centrocampo per sostituire Folorunsho (in modo da sfruttare il posto liberato per inserire più avanti Danilo), il club partenopeo sembra aver sciolto le riserve per il centrocampista classe 2003 del Chelsea con cui è già molto avanti - superando la concorrenza di Torino e Lazio - in attesa dell'accordo anche con gli inglesi.

Caratteristiche - Centrocampista box-to-box, capace di coniugare le due fasi di gioco anche se tra le sue qualità indubbiamente spiccano gli inserimenti offensivi, il senso del gol ed i duelli aerei grazie ai suoi 192cm anche se - quando è stato protagonista, ad esempio in nazionale - ha saputo spesso aggiungere anche grande visione e costruzione di gioco. Non così lontano, insomma, dalle caratteristiche delle attuali mezzali del Napoli.

Chi è Casadei - Nato a Ravenna, inizia al Cervia, prima di passare al Cesena che però fallisce e così si trasferisce nelle giovanili dell'Inter in cui fa tutta la trafila arrivando ad esordire in Under-19 a soli 17 anni, risultando già da allora come uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Vince da protagonista il campionato Primavera con l'Inter con addirittura 17 gol e 5 assist in 40 presenze, numeri straordinari per un centrocampista. In quegli anni dominanti in Primavera incrocia anche Conte, all'epoca tecnico della prima squadra. Il Chelsea investe 15mln per strapparlo ai nerazzurri, che lo sacrificano per poter reinvestire per la prima squadra.

Al Chelsea naturalmente viene girato in prestito mentre con le nazionali giovanili continua ad incantare, trascinando l'Under 20 fino alla finale Mondiale (persa contro l'Uruguay), ma vincendo il premio come miglior giocatore del Torneo (Pallone d'oro U20) e capocannoniere (7 gol e 2 assist in 7 partite). Al Reading da gennaio 2023 conferma le sue potenzialità e la capacità di adattarsi anche ad un calcio fisico in Championship e nel 2023-24 consolida la sua crescita con 25 presenze nel Leicester che viene promosso in Premier League.

Quest'anno resta al Chelsea - nonostante l'incredibile abbondanza in casa blues - per giocarsi le sue carte ma trova spazio 'solo' giocando 5 gare di Conference League (quattro da titolare) ed una di Coppa di Lega e restando a guardare in Premier. Da qui il desiderio di cambiare aria e possibilmente tornare in Italia. Negli ultimi giorni, come detto, il Napoli si è fatto avanti con decisione e la trattativa (per un passaggio a titolo definitivo) è in fase avanzata. Alternativa alle mezzali, ma - considerando l'assenza dalle coppe e l'apprendistato contiana - un investimento soprattutto prospettico puntando - sotto la guida Conte - a ritrovare quell'etichetta da predestinato che si portava dietro fino a poco tempo fa.