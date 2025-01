Napoli, sorpresa Casadei! Sky: “Sorpassato il Torino, Manna lo voleva già in estate”

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea, vuole tornare in Italia. E’ stato a lungo trattato dal Torino, che però non ha trovato l’accordo col Chelsea neanche nella giornata di oggi. Attenzione perché c’è stata oggi un’irruzione forte e un sorpasso, vedremo se definitivo, da parte del Napoli. Quindi Napoli molto avanti per Casadei per riportarlo in Italia e sostituire Folorunsho che andrà alla Fiorentina, accordo raggiunto oggi.

Perché il Napoli vuole Casadei? Lo voleva già dall’estate scorsa quando ha preso Lukaku, ma Maresca disse di no. Conte lo conosce dai tempi dell’Inter, uno dei suoi collaboratori Stellini è un suo grandissimo estimatore. Il Napoli se chiuderà questa operazione col Chelsea a titolo definitivo italianizzerà anche il suo organico”.