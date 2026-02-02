Radio TuttoNapoli, dalle 9 aprono le porte del "Bar di TuttoNapoli": scrivici o chiamaci

Oggi giornata speciale calciomercato dalle 8 alle 21.30! Il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, dopo "Buongiorno TuttoNapoli" quest'oggi prosegue alle 9.00 con due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Salvatore Amoroso fino alle 11.

Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale ed i primi collegamenti da Milano con il nostro inviato Giovanni Annunziata. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Davide Baratto. Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Christian Marangio. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Passionapoli" con Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città”, oggi in versione calciomercato, a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi . Dalle 19 alle 20.30 lo Speciale Mercato con Christian Marangio ed il nostro inviato per la chiusura del mercato. Ma non finisce qui perché dalle 20.30 "Tutto Basket Napoli", il solito speciale del lunedì con Fabio Esposito ed Elio De Falco.

