McTominay nel taccuino di tanti top club: il Napoli vuole blindarlo fino al 2030

"Quando è sbarcato a Napoli è rimasto quasi sconvolto dall’entusiasmo con cui la città lo ha accolto". Così La Gazzetta dello Sport scrive di Scott McTominay e del possibile rinnovo fino al 2030: "Napoli gli è entrata dentro dal primo istante, e gli ha regalato anche la gioiapiùgrande:lo scudetto dello scorso anno è stato il suo primo campionato vinto in carriera. Scott si augura di vincerne ancora altri. E vorrebbe farlo sempre con l’azzurro addosso

Per questo, lui e il club sono pronti a sedersi intorno a un tavolo per cominciare a mettere le basi sul rinnovo del contratto: l’attuale scade tra due anni, estate 2028. I numeri realizzati col Napoli in un anno e mezzo hanno già stuzzicato l’attenzione di tanti top club. E il Mondiale alle porte rischia di essere un’ulteriore vetrina per Scott. Per questo il Napoli vuole provare a blindarlo già adesso, con un nuovo accordo fino al 2030"