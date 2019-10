"Ci ha provato, poi è scoppiato a piangere capendo la gravità dell'infortunio": il retroscena su Malcuit

Più o meno l’identica zona in cui si infortunò Milik. Il Corriere dello Sport si sofferma sull'infortunio subito da Malcuit che sta tenendo in apprensione il clan azzurro, spiegando come sia stato lo stesso calciatore a rendersi conto della gravità dell'accaduto: "Forte trauma distorsivo al ginocchio destro". Sembra di risentire stavolta la diagnosi di quel giorno, perché cominciò più o meno così, prima di accertarsi, con le lastre, che si sarebbe trattato di rottura del crociato. Malcuit ha temuto mentre era in volo, poi ha provato a rialzarsi, ad entrare in campo, e infine si è arreso, temendo di dover farsene una ragione stamattina, quando gli esami a Pineta Grande a Castel Volturno diranno la verità. E poi è scoppiato a piangere: ha capito da solo la gravità dell’infortunio"