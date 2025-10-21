Clamoroso ad Eindhoven, 180 napoletani fermati ma “nessun disordine”: vietati gli assembramenti
Violazione del divieto di assembramento: è di questo che dovranno rispondere con l’immediata espulsione i circa 180 tifosi del Napoli fermati nella notte a Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della sfida di Champions League in programma stasera tra gli azzurri e il Psv. Lo scrive l’edizione online di Repubblica che fornisce i dettagli della situazione.
“La polizia locale ha dichiarato infatti che non si sono verificati veri e propri disordini o risse, che secondo un portavoce le autorità hanno voluto impedire giocando d'anticipo proprio con gli arresti. Anche le agenzie di stampa locali riportano del resti che non risultano per ora scontri tra le due tifoserie” si legge su Repubblica.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
