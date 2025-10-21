Gazzetta sul doppio impegno: "Napoli si sta consumando, Conte fatica sui due fronti"

Antonio Conte ed il doppio impegno in campionato ed in Europa, un feeling che secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non sarebbe mai stato eccellente. "Un anno fa, il Napoli giocava soltanto in Italia e aveva modo di allenarsi bene e recuperare meglio. Oggi va in campo ogni 3-4 giorni e si consuma".

La rosea ricorda lo storico del tecnico in Europa: "Nella sua carriera, Conte si è sempre districato a fatica tra i due fronti, non ha mai vinto una euro-coppa. Ci è andato vicino con l’Inter in Europa League nel 2020, la finale persa contro il Siviglia. Nessuno gli chiede di vincere questa Champions, ma di andare avanti sì. La squadra campione d’Italia “deve” entrare negli ottavi".