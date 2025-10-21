Se McTominay non recupera, ecco chi schiererà Conte: le ultime di formazione

vedi letture

Tutto dipende dal recupero di McTominay. Per la formazione di questa sera, Antonio Conte ha il dubbio sulla presenza dello scozzese, già assente a Torino. Nel caso in cui lo scozzese dovesse farcela, ci sarà il classico 4-1-4-1 con i Fab Four lì in mezzo, in caso contrario sarà 4-3-3 con Noa Lang lanciato titolare. Questa la notizia del Corriere dello Sport in edicola.

"Tra i pali, per la quarta volta consecutiva, ci sarà Milinkovic-Savic. Di Lorenzo e Spinazzola saranno i terzini di destra e sinistra, mentre rispetto al Toro la novità è rappresentata dal rientro di Buongiorno dal 1': non accadeva dal Pisa. Accanto a lui, nella coppia centrale, Beukema. L'olandese. Il secondo tulipano del Napoli: c'è anche Lang, ovviamente. E qui entra in gioco il racconto della seconda opzione tattica: se McTominay dovesse partire in panchina, sarà ancora 4-3-3. Con Noa nella casella sinistra del tridente e Politano a destra. Sarebbe la sua prima volta dall'inizio, per altro a casa sua, nel suo stadio e contro i suoi ex compagni".