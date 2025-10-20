Marino duro: "Conte, 4-3-3 e usi due terzini a sinistra? Eri a Torino e punti allo Scudetto..."

Il dirigente Pierpaolo Marino ha parlato alla trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: "E’ stato troppo brutto per essere vero, questo per me è il titolo da dare a Torino Napoli. Per trovare qualcosa di buono ho dovuto vedere la partita due volte, ho dovuto fare revisione partita. Serve ricominciare un work in progress, il Napoli riparte da zero dopo Torino".

Sulla fame rispetto allo scorso anno: "Conte ha ragione, dovrebbe spiegarci perchè le motivazioni della squadra sono state insufficienti, guardando la partita è saltato all’occhio un approccio troppo morbido, il Napoli può fare un sol boccone del Torino ma le partite sono tutte da combattere e aggredire, il Napoli di Firenze è stato un totalmente diverso rispetto alla sfida di ieri, squadra insufficiente anche nella fase di svantaggio. Il Napoli si è schierato nel 4-3-3, il problema di Conte quest’anno è la collocazione di De Bruyne, in questo momento al Napoli manca il contributo di McTominay dell’anno scorso. Sabato siamo arrivati all’assurdo, Conte ha schierato il 4-3-3 ma ad inizio stagione scorsa c’era Kvaratskhelia ora a sinistra si è affidato a due terzini e questo è un controsenso. Conte ha difficoltà nel trovare un metodo per far giocare il Napoli come l’anno scorso. Se fai 4-3-3 devi mettere due ali, una squadra che deve vincere uno scudetto non puoi presentarti con un esterno di centrocampo a sinistra. Lang? A questa domanda può rispondere solo Conte che giudica i migliori durante l’allenamento. A Torino sei obbligato a vincere se vuoi vincere scudetto e non puoi presentarti senza arrivare a usare due ali in attacco. Io non voglio criticare De Bruyne ma lui non sta dando contributo che ci si aspettava, per un giocatore normale è normale prendere 5.5-6, ma non per De Bruyne. Per me non doveva giocare Olivera, non dico Spinazzola, servivano due giocatori offensivi”.

Sul mercato: "La rosa del Napoli è importantissima ma al momento ti mancano il fattore McTominay e Lukaku che erano i giocatori decisivi della scorsa stagione, De Bruyne al momento ha creato involontariamente solo uno squilibrio. Il problema di De Bruyne è che un giocatore deve fare la differenza ma invece l’anno scorso era McTominay a fare molto più la differenza".

Sulla formazione: "Io non credo che un giocatore vada in campo con sei punti di sutura e nemmeno tolti, sarebbe un suicidio su McTominay. Io credo giochi Lang. Lucca? In questo momento è un corpo estraneo in questo Napoli, non ha feeling in questo Napoli ed avete visto anche quanto De Bruyne gli è andato contro. Le caratteristiche di Lucca sono di un giocatore che lo facciano a giocare sul gioco aereo, lui nell’Udinese faceva gol grazie a Thauvin che gli metteva la palla al bacio di testa. In questo momento 10 giocatori sono una cosa e Lucca è un’altra, parliamo di un corpo estraneo. Bonny e non Lucca? E’ una domanda che andrebbe fatto al trio, io avrei preso Bonny che è un grande acquisto”. Prosegue: “Il campione per fare una previsione tra l’anno scorso ed ora è inutile, sono state giocate poche gare e non è utile analizzarlo. Conte è in un work in progress perchè non sta riuscendo a dare l’equilibrio tattico alla squadra, specialmente alla difesa”. De Bruyne falso nueve? Sono cosi preoccupato di vedere il vero De Bruyne che non posso pensarlo come Falso Nueve, per me dovrebbe giocare trequartista, oltre che a sinistra. Mi auguro di vedere il vero De Bruyne e questo non lo è. Non è una questione di età, basta vedere Modric che a 40 anni sta giocando bene. PSV-Napoli? “Mi aspetto un Napoli che vada li ad imporre la propria qualità li, se gioca Noa Lang sia una bella pedina come ex, può assolutamente vincere ma non deve avere l’approccio di Torino e non deve pensare alle insidie".