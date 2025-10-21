Hojlund ed i tempi di recupero: la previsione per l'Inter

vedi letture

Hojlund salta il PSV ma tornerà con l’Inter. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che conferma l’assenza per la sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. L’attaccante danese è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e non è stato convocato per la trasferta olandese.

Secondo il quotidiano, però, il recupero è ormai agli sgoccioli: Hojlund dovrebbe tornare a disposizione di Conte già per la gara di sabato al Maradona contro l’Inter. I tempi di recupero, dunque, sono quasi completati e il centravanti sarà presto di nuovo titolare.Questa sera toccherà a Lucca guidare l’attacco azzurro, con Ambrosino pronto a subentrare dalla panchina.