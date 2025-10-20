Conte a Sky: "Champions come a scuola. Kevin ci aiuta in costruzione. McTominay? Dipenderà da lui…"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 alla vigilia del match di Champions League contro il PSV Eindhoven. Di seguito le sue dichiarazioni.

A che punto siamo con l'inserimento tattico di De Bruyne?

"Cerco sempre di capire un pochettino il calciatore, secondo me in questo momento l'evoluzione di Kevin è quella di essere più partecipe al gioco di squadra e alla costruzione, a lui piace essre debtro la squadra, ha alzato il livello di qualità e personalità, oggi esprime le sue maggiori potenzialità non come prima ma nel modo in cui lo stiamo sfruttando perché è coinvolto con la palla e allo stesso tempo riesce ad arrivare alla conclusione. Insieme al play ci dà possibilità di costruire con grande personalità, gli stiamo ritagliando questo tipo di ruolo e penso che lui sia contento".

Come lo vedi questo percorso Europeo che è appena iniziato?

"La nostra ambizione è cercare di capire dove siamo e come ci stiamo in questa Champions. Lo scorso anno non avevamo competizioni europee e quest'anno è un percorso nuovo, la Champions deve essere un po' come una scuola, noi siamo dei bravi alunni che recepiscono gli insegnamenti dei maestri sperando poi di superarli. E' una competizione super difficile ma abbiamo l'ambizione di voler capire che percorso possiamo fare senza esaltarci, né scoraggiarci. Col City abbiamo giocato in 10, contro lo Sporting avevamo la difesa fuori ma abbiamo comunque vinto. L'inizio di stagione non è stato fortunatissimo quanto a giocatori disponibili ma non ci appelliamo a questo, stiamo facendo di necessità virtù e un percorso che dobbiamo fare specialmente con i nuovi che ci devono aiutare in Champions".

Bilancio un po' deficitario finora, ci si aspettava qualcosa in più dai nuovi?

"E' una stagione diversa dalla scorsa, partivamo da 'underdog', non c'era la Champions, adesso è diverso e non possiamo fare paragoni quindi è inutile pensare se sia deficitaria o migliore, è semplicemente diversa, con una rosa diversa, bisogna avere pazienza. Prima si parlava di Lucca, bisogna che questi ragazzi si inseriscano, alzino il livello e noi dobbiamo dargli fiducia. In Italia poi se segni sei un fenomeno e se non fai gol sei una 'pippa'"

Con Lucca può cambiare l'idea del sistema di gioco e sfruttare anche Lang nel 4-3-3?

"Dovremo mettere una formazione il più possibile equilibrata perché giocheremo contro una squadra campione d'Olanda e proveremo a mettere la formazione più affidabile possibile, che ci sia l'uno o l'altro".

Come sta la squadra e come sta McTominay?

"Scott non si è allenato, ha fatto una parte di allenamento, dipenderà da lui se la sentirà di giocare, o troveremo un'altra soluzione"