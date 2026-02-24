Clamoroso Chiffi, stop di un solo turno ma per riposo: ripartirà subito

Il Corriere dello Sport con un focus sugli errori di domenica a Bergamo fa sapere che Chiffi verrà fermato ma solo per un turno dal designatore degli arbitri. Una scelta a dir poco singolare dato che gli errori sono stati tanti e sono stati gravi e hanno condizionato la partita.

"La prestazione di Daniele Chiffi non è piaciuta a nessuno. Men che meno al suo designatore, Gianluca Rocchi, che ha contestato non solo gli episodi (il non rigore per il Napoli e il gol annullato per un non fallo di Hojlund), ma anche la gestione di tutta la partita. Bene, direte voi, stangata in vista. Ed invece, l’internazionale di Padova (che sarà VAR stasera in Newcastle-Qarabag a Massa e domani nel caldissimo Real-Benfica a Vincic: contenti loro...) resterà sì fermo domenica prossima, ma quella dopo potrebbe ritornare, in B. Una gestione non proprio lineare, nel pesare delitti e pene".

Per La Gazzetta dello Sport, che conferma il turno di stop, si tratterebbe solo di riposo, una sorta di turnover degli arbitri, e non di una punizione. Vale lo stesso anche per Piccinini di Milan-Parma.