Riecco De Bruyne! Sky: può tornare a disposizione per metà marzo, ecco in quale match
Archiviata la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, il Napoli ha ripreso immediatamente gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. Sabato alle 18:00 gli azzurri saranno di scena al Bentegodi contro l’Hellas Verona, in una gara già fondamentale per rilanciare il cammino in classifica.
Come comunicato dal club, la squadra si è ritrovata questa mattina al SSC Napoli Training Center per una seduta differenziata: lavoro di scarico per chi è sceso in campo dal primo minuto a Bergamo, sessione metabolica per il resto del gruppo. Antonio Conte ha potuto riabbracciare anche Kevin De Bruyne, tornato a Castel Volturno per completare la fase finale del recupero dopo l’infortunio al bicipite femorale rimediato lo scorso 25 ottobre.
Il rientro del belga rappresenta una notizia incoraggiante, anche se la prudenza resta massima. Al momento non esiste una data ufficiale per il ritorno tra i convocati, ma l’ipotesi più concreta - riferisce Sky Sport - porta alla seconda metà di marzo, con Napoli-Lecce del 15 marzo come possibile obiettivo. Conte attende segnali dal campo, consapevole che De Bruyne può diventare una risorsa preziosa nel finale di stagione.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
