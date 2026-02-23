Video La Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori

La Lega Serie A ha pubblicato su YouTube il video della Ref Cam relativo ad Atalanta-Napoli, offrendo uno sguardo diretto sulle decisioni di Daniele Chiffi nei due episodi chiave che hanno fatto discutere. Al centro dell’analisi i duelli tra Rasmus Højlund e Isak Hien: il rigore inizialmente concesso e poi revocato, e l’azione che ha portato all’annullamento del gol di Miguel Gutierrez.

Nel primo contatto Chiffi è a circa dieci metri, con visuale libera, e fischia il rigore in meno di un secondo. Hien non protesta subito; si avvicina poi chiedendo spiegazioni. L’arbitro risponde: “Non fa niente. Lo guardiamo”. Seguono le rimostranze di Marco Carnesecchi e Giorgio Scalvini, poi l’attaccante del Napoli Hojlund che ribadisce: “È rigore, sempre”. Richiamato al monitor dal VAR, Chiffi rivede l’impatto di spalle e comunica: “A seguito di revisione il calciatore del Napoli non subisce alcun fallo… decisione finale: revoca del calcio di rigore e del cartellino giallo”.

Nel secondo episodio, Chiffi è appena fuori area e vede Hien coprire la figura di Højlund. Dopo la rete, indica il punto del contatto e attende il controllo di routine: “Sto solo aspettando…”. Il silent check conferma - sbagliando - l’annullamento. In quindici secondi tutto è definito, senza proteste: resta solo la delusione di Gutierrez.