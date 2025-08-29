Clamoroso Mainoo, Mirror: "Ha chiesto allo United di andare al Napoli, pronti 50mln!"

Si rafforzano le voci sull'interesse del Napoli per Kobbie Mainoo, classe 2005, talento dello United che vorrebbe andar via per giocare di più in vista del Mondiale. Arrivano altri aggiornamenti dal Mirror, secondo cui il giocatore vuole trasferirsi in azzurro ma lo United, scottato dal rendimento di McTominay, glielo impedisce e lo blinda. Affare da 50 milioni di sterline e sono pronti 4 anni di contratto per il giocatore, queste le cifre che trapelano. Il giocatore non si arrende e nonostante il 'no' del suo club continua a spingere per la cessione, per andare al Napoli. Non in prestito ma a titolo definitivo prima di lunedì. L'articolo è di Darren Lewis

Proprio il rendimento di McT e il lavoro di Conte avrebbero convinto il giocatore - si legge - a spingere per gli azzurri sapendo di poter crescere come capitato all'ex compagno oggi idolo del Maradona. Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto. Il Napoli ci pensa a quanto pare come alternativa ad Anguissa, che a gennaio farà la Coppa d'Africa. Insomma, non costa nulla domandare e chiedere informazioni. Mainoo non è partito titolare nelle prime uscite del nuovo campionato e, dato che il rinnovo è in stallo, può partire.