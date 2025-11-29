Gasp soffre tagli e pochi riferimenti, Gazzetta: "Conte rilancia Neres punta?"

Gian Piero Gasperini l'anno scorso al Maradona mise a nudo con la sua Atalanta tutti i difetti del Napoli. Imbrigliò Conte, ma da quel 0-3 del Maradona il Napoli cominciò a crescere partita dopo partita. Al ritorno, scrive la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte "trovò la chiave per mortificare l’aggressività di Gasperini". Senza rivoluzionare il sistema di gioco o la formazione, invitò tutti a cambiare continuamente posizione in campo, a cambiare fronte per non dare punti di riferimento. E la mossa fu vincente, soprattutto grazie al moto perpetuo di Neres, Politano e Anguissa, che proprio portando a spasso gli avversari, riuscirono poi a trovare i corridoi.

Per questo secondo il quotidiano sportivo è lecito aspettarsi ancora qualcosa di nuovo dal tecnico azzurro, che già contro l’Inter ha vinto inventandosi un tridente di piccoletti con Neres falso nove e nell’ultima contro l’Atalanta è ripartito col 3-4-2-1, tornato di moda per tamponare l’emergenza: "Antonio nelle situazioni più estreme trova sempre una chiave nuova e spesso vincente. Si nutre delle difficoltà, per andare sempre oltre ai propri limiti.. A oggi il dubbio è tra Lang o Politano, e se invece giocassero tutti e due insieme a Neres, per un Napoli tutto fantasia? Conte studia la mossa giusta, Gasp è avvisato".