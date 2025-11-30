In arrivo novità nel regolamento: 2 minuti fuori se hai bisogno dei medici, lo dice la FIFA

La Fifa ha comunicato l'introduzione di una nuova norma secondo cui un giocatore che necessiti di assistenza medica dovrà lasciare il terreno di gioco per un periodo di due minuti. La modifica, pensata per rendere più fluido lo svolgimento delle partite, verrà sperimentata durante la Coppa d'Arabia, in programma dall'1 al 18 dicembre in Qatar. Al termine della competizione, ha spiegato a Parigi Roberto Grassi, responsabile dei tornei giovanili Fifa, gli arbitri analizzeranno gli esiti del test prima di decidere se adottare o meno in modo definitivo la misura. "Stiamo raccogliendo dati e confrontandoci con i nostri partner prima di prendere una decisione finale", ha precisato.

Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale Fifa, ha dichiarato ad Al Kass TV che l'intento dell'organizzazione è quello di rendere il calcio più spettacolare e dinamico. II motivo principale della novità, ha affermato, è infatti ridurre le interruzioni e accelerare la ripresa del gioco. La norma verrà applicata in ogni circostanza, ad eccezione dei casi in cui l'avversario del giocatore colpito subisca un'ammonizione o un'espulsione. Restano esclusi anche gli infortuni dei portieri, perché è impossibile proseguire senza un estremo difensore.

Hani Ballan, vicepresidente della Commissione Arbitrale, ha aggiunto che l'obiettivo è distinguere chiaramente chi ha realmente bisogno di cure da chi invece simula per perdere tempo o condizionare la partita. Lo riporta questa mattina il Corriere della Sera.