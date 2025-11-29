Live Primavera, Parma-Napoli 0-1 (Lo Scalzo 15'): colpo esterno degli azzurrini!

vedi letture

Colpo del Napoli di mister Rocco che in casa del Parma secondo in classifica vince un'importantissima partita e guadagna 3 punti. Il gol partita è di Lo Scalzo che con il suo mancino apre le marcature nel primo tempo. Il Napoli gestisce per il resto della gara e non rischia praticamente mai. Gli azzurrini escono (momentaneamente) dalla zona retrocessione e si portano a 13 punti in classifica.

90' - 4' di recupero

84' - Con molta fatica il Parma prova a raggiungere la porta difesa da Spinelli, il Napoli si rintana perfettamente e concede pochissimi spazi.

80' - 10' al termine

80' - Pescato in fuorigioco Nardozi.

68' - Rissa in campo. Eletto ha colpito duramente un calciatore del Parma

62' - De Chiara ci prova da calcio di punizione ma la palla termina alta.

59' - Dentro Nardozi, fuori Baridò

51' - Che occasione per il Parma, Nwajei sguscia tra la difesa azzurra e va uno contro uno con Spinelli, il suo tentativo termina però di poco fuori dalla porta.

12.04 - Riparte la gara, il Napoli chiamato a difendere l'attuale 0-1

11.59 - Tutto pronto per la ripresa

45' + 2' - Fine primo tempo a Parma.

45' - Assegnati 2' di recupero

35' - Infortunio per Torre, primo cambio nel Napoli, entra Eletto

30' - Ancora Parma che adesso preme maggiormente, Konatè prova a bucare la difesa del Napoli che però resta attentissima

26' - Affondo del Napoli che ci prova con il destro di Cimmaruta

17' - Calcio d'angolo in favore del Napoli

15' - LO INVENTA LO SCALZO! GOL DEL NAPOLI. A seguito di una buona combinazione sulla fascia destra, scaturita da uno stop sbagliato di Mikolajewski, Lo Scalzo ne approfitta inserendosi con i tempi giusti al limite dell'area e facendo partire un preciso sinistro che termina all'angolino basso destro.

9' - Giropalla coinvolgente dei padroni di casa che gestiscono i ritmi. Il Napoli attende e prova a colpire nelle ripartenze

2' - Spinge il Parma, subito aggressivi i padroni di casa

11.00 - INIZIA LA GARA

10.50 - Manca sempre meno all'inizio della gara, le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo la fase di riscaldamento e sono pronte a fare il loro ingresso in campo per il fischio d'inizio.

10.47 - Non una gara facile per gli azzurrini che sfideranno la seconda forza del campionato ad una sola lunghezza dalla Fiorentina capolista.

10.40 - Le formazioni ufficiali della gara:

Parma: Astaldi, Pajsar, Nwajei, Tigani, Mikolajewski, Cardinali, Drobnic, Balduzzi, Varali, Konatè, Marchesi. A disposizione: Casentini, Plicco, Venturi, Ciardi, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie, Avramescu, Mengoni, Semedo. Allenatore: Nicola Corrent

Napoli: Spinelli, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Torre, Caucci, lo Scalzo, Barido. A disposizione: Pugliese, De Luca, Nardozi, Marotta, D’Angelo, Anic, Eletto, Gorica, Genovese, De Martino, Olivieri. Allenatore: Dario Rocco

Amiche ed amici di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Parma-Napoli, 13ª giornata del campionato di Primavera 1. Gli azzurrini sono chiamati a reagire dopo il KO casalingo subito contro il Frosinone nell'ultimo turno. Nonostante la sconfitta però, gli uomini di mister Rocco hanno vinto la prima gara in Youth League martedì pomeriggio contro il Qarabag per 2-0