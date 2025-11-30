Il Napoli piomba su Palestra! Schira: "Scout azzurri l'hanno già osservato, ma c'è concorrenza"

Marco Palestra è senza dubbio una delle più belle rivelazioni di questa prima parte di campionato. L'esterno di proprietà dell'Atalanta si sta mettendo in mostra nel Cagliari di Fabio Pisacane e potrebbe diventare un uomo-mercato la prossima estate. Il giocatore piace anche al Napoli, secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X:

"Non solo la Juventus (interessata già dallo scorso luglio): Inter e Napoli hanno mandato i propri osservatori nelle ultime settimane per monitorare Marco Palestra, attualmente al Cagliari in prestito dall’Atalanta, che la scorsa estate ha rifiutato un’offerta da 18 milioni proveniente da un club di Ligue 1".