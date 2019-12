Classifica del decennio: solo la Juve ha fatto meglio. E tra i bomber ci sono 4 'azzurri'...

Dal 2010 al 2020: ormai ci siamo. Un decennio di calcio è ormai al suo atto finale, in attesa di accogliere la nuova decade dal 1 gennaio in arrivo. In questi casi il calendario impone spesso un atto di nostalgia, una ricerca statistica che possa tirare fuori qualche numero interessante per fotografare il cammino di un club, in questo caso il Napoli.

Primo dato interessante, a prescindere poi dai risultati ottenuti e dalle vittorie conquistate, quello relativo alla classifica nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019: in questo lasso di tempo la squadra azzurra ha raccolto 744 punti nel campionato di Serie A, piazzandosi alle spalle della Juventus primatista a quota 852. Sul terzo gradino del podio la Roma a 733, mentre le milanesi sono distanti con l’Inter a 658 ed il Milan a 655.

Una continuità importante, che avrebbe meritato di essere premiata con almeno un tricolore. Traguardo svanito nell’ultimo anno di Sarri, quello dei 91 punti, per fattori così diversi che sarebbe anche inutile ritornarci. Resta però il dato, di un Napoli che ha saputo in pochi anni dal ritorno in serie A, avvenuto nell’estate del 2007, diventare la più seria rivale di una Juve sempre più potente.

Interessante anche un altro dato relativo al decennio ormai alle ultime battute, quello relativo ai bomber in Serie A. A guidare la graduatoria c’è Antonio Di Natale a quota 125, ma in classifica ci sono ben 4 azzurri (3 dei quali adesso ex): Higuain 2° a 121, Quagliarella 5° a 109, Dries Mertens 6° ad 88 ed Edinson Cavani al 7° posto con 87 marcature nel nostro campionato. Statistica che racconta di un Napoli che ha saputo scegliere grandi bomber e proporre un calcio propositivo e votato all’attacco.

Infine, altra curiosità spulciando i dati degli ultimi dieci anni della Serie A riguarda Callejon: Josè è il calciatore che dal 2010 ad oggi ha raccolto il maggior numero di presenze in uno dei 5 campionati Top d’Europa, con 351 gettoni di presenza. Considerando che dal 2013 veste la maglia del Napoli, gran parte del primato è stato conquistato proprio indossando l’azzurro.

Come sempre i numeri lasciano il tempo che trovano, ma allo stesso tempo riescono a raccontare una parte di verità. Questi appena proposti raccontano una verità, innegabile, di un Napoli piazzatosi stabilmente tra i club migliori d’Europa. Manca l’ultimo passo, ma quello è il più difficile ed anche oneroso sul piano economico.