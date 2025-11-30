CLASSIFICA - Il Napoli espugna l'Olimpico e aggancia il Milan in vetta!

vedi letture

Il Napoli vince all'Olimpico e torna ad essere capolista (insieme al Milan). Va da sé che i tre punti in palio all'Olimpico sono andati ad Antonio Conte. Che incarta Gian Piero Gasperini (squalificato, in tribuna) e si gode un super David Neres, al terzo gol nelle ultime tre partite. Basta una sua rete nel primo tempo agli azzurri per espugnare l'Olimpico. Giallorossi meno intensi del solito, il Napoli invece ha il mordente del suo allenatore. E in campo si vede. Finisce 0-1 una partita scorbutica, ma vinta meritatamente dagli azzurri. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Milan 28 punti (13 partite giocate)

Napoli 28 (13)

Inter 27 (13)

Roma 27 (13)

Bologna 24 (12)

Como 24 (13)

Juventus 23 (13)

Lazio 18 (13)

Udinese 18 (13)

Sassuolo 17 (13)

Atalanta 16 (13)

Cremonese 14 (12)

Torino 14 (13)

Lecce 13 (13)

Cagliari 11 (13)

Genoa 11 (13)

Parma 11 (13)

Pisa 10 (13)

Fiorentina 6 (13)

Hellas Verona 6 (13)