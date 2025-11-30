Manna a Dazn: “Mercato? Se c'è un'opportunità, la coglieremo. Insigne? Orientati su altro…”

Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Vi aspettavate la Roma come rivale per lo scudetto? "Assolutamente sì, perché la Roma ha fatto un girone di ritorno incredibile con mister Ranieri. Penso sia stata la prima, se non sbaglio. Ha fatto veramente una cavalcata notevole, quindi la squadra è stata migliorata. È arrivato un allenatore che si presenta da solo, di grande spessore. Mi spiace stasera che non sia in panchina perché è una partita di livello, uno spot per il calcio italiano. Speriamo di vedere una grande partita”.

È possibile identificare un profilo adatto per la lista e per il mister per questo mercato di gennaio o il Napoli è a posto così? “Oggettivamente adesso in mezzo al campo siamo corti, è un fatto oggettivo. Non mi va tanto di parlare di mercato perché sarebbe sminuire il lavoro del mister e quello che stanno facendo i ragazzi. Noi abbiamo delle assenze importanti, ci sono giocatori determinanti, giocatori di spessore, di esperienza, di qualità, quantità. Anche prima abbiamo avuto qualche defezione, quindi il lavoro che è stato fatto finora è ottimo, perché siamo in una posizione di classifica importante. Ma c'è attenzione? C'è attenzione e se c'è un'opportunità la coglieremo. Faremo delle valutazioni corrette, siamo pronti, vediamo”.

Insigne sarebbe contento di tornare, la trattativa con la Lazio si sia anche un po' fermata c'è il vostro zampino? “No, non c'è nessuno zampino. Io ho detto che ne abbiamo parlato nel mese di giugno e luglio, in fase di costruzione della squadra. In questo momento davanti in quella posizione siamo coperti, si può vedere dalle scelte dell'allenatore. In questo momento non c'è questa cosa qui. Lorenzo è stato un grande, un grandissimo giocatore del Napoli, un tifoso del Napoli, gli facciamo il più grande in bocca al lupo. In questo momento noi non siamo orientati in quella posizione".