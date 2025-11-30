Il Napoli torna capolista, ADL esulta: "Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!"

di Antonio Noto

Il Napoli batte la Roma 1-0 nel big match della 13esima giornata di Serie A e si riprende la vetta della classifica.

Al termine del derby vinto all'Olimpico il presidente azzurro Aurelio De Lauirentiis esulta attraverso un tweet sul proprio profilo X: "Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!".