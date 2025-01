Colpo di scena, offerta ufficiale per Saint-Maximin! Romano: "Affare in prestito"

Il Napoli sta trattando con l'Anderlecht per Francis Amuzu, ghanese naturalizzato belga, esterno di 25 anni, ma nelle ultimissime ore ha presentato un’offerta ufficiale anche per Allan Saint-Maximin.

All’Al Ahli è stato proposto un prestito oneroso fino a giugno. Lo riporta Fabrizio Romano. Gli arabi hanno appena chiuso per Galeno e potrebbero far partire l'esterno ex Nizza. Saint-Maximin, 27 anni, è un calciatore francese di origini guadalupensi, attaccante del Fenerbahçe, in prestito dall'Al-Ahli.

🚨 EXCL: Napoli have made contact with Al Ahli for Allan Saint-Maximin with loan proposal sent!



Negotiations ongoing with Al Ahli as Saudi club is busy to get Galeno deal done, medical booked.



Napoli also opened talks with Anderlecht for Amuzu, waiting for club’s decision. pic.twitter.com/jP7Vgk4D0T