Esclusiva Compleanno ADL a Ischia, c’è anche Conte: ecco l’arrivo del tecnico

Oggi è il 76esimo compleanno di Aurelio De Laurentiis, che coincide proprio con il giorno della premiazione del quarto Scudetto degli azzurri. Così il presidente del Napoli festeggerà quest'occasione speciale a Ischia: come appreso dalla redazione di Tuttonapoli, con lui ci sarà anche Antonio Conte, sbarcato alle 19.40 ai moli di Marina di Casamicciola da un motoscafo proveniente da Mergellina insieme alla moglie. Il tecnico parteciperà alla cena di circa 20 invitati al ristorante "Lisola Restaurant" di Ivano Veccia.

Per una serata importante, un menù importante: sempre come raccolto in esclusiva da Tuttonapoli, per il presidente De Laurentiis è stata preparata dalla pasticceria "Fratelli Calise" - dalla sede al Forio d'Ischia - una torta al gusto panna e fragoline con un grande numero 4 impresso al di sopra. Insieme al patron azzurro sono presenti anche i figli Edoardo e Luigi così come il resto della famiglia.