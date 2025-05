Focus I 5 gol Scudetto che non dimenticheremo mai: c'è un protagonista a sorpresa

Lo Scudetto del Napoli, il quarto nella sua storia, il secondo in tre anni, è figlio di gol importanti, decisivi o semplicemente simbolici. Ne abbiamo scelti cinque di questa straordinaria cavalcata.

2ª giornata: Di Lorenzo in Napoli-Bologna

E' il primo gol dell'era Conte, dell'annata show. Arriva dopo il 3-0 di Verona, l'esordio da incubo. Vale tanto per la lunga risalita, la rinascita dopo il decimo posto dell'ultimo campionato, ma è anche bello, indizio del Napoli che sta nascendo con Kvara dentro al campo e l'inserimento degli esterni. Proprio KK serve il capitano che stoppa e calcia al volo. Il Maradona esulta per la prima volta in stagione. Preludio al sogno. Allora, però, era ancora impensabile.

10ª giornata: Kvaratskhelia in Milan-Napoli

Non è un eurogol, ne ha fatti tanti e anche di più bello, però è simbolica la rete di Kvara a Milano contro il Milan. Sarà la sua ultima in maglia azzurra. Il quinto gol in campionato ed eravamo appena a ottobre. Resterà lui, che paradosso, l'esterno con più reti in stagione della rosa. L'ultimo addio al Napoli, anche se allora nessuno ancora sospettava nulla. Forse solo lui che non aveva mai smesso di pensare al Psg. Ma è giusto ricordarsene, è giusto ricordarsi che il Napoli ha vinto uno Scudetto incredibile senza il suo leader tecnico.

18ª giornata: Raspadori in Napoli-Venezia

Come contro lo Spezia due anni fa, Raspadori segna gol pesanti, da tre punti, decisivi rileggendo la classifica. Stavolta, prima di Natale, regala una vittoria importantissima con una rete nel finale. Entra da poco, si sistema in area dietro Lukaku e fa 1-0. Lo stesso risultato dello Stadium o di Napoli-Spezia a settembre 2022. Anche allora furono tre punti decisivi.

21ª giornata: Lukaku in Atalanta-Napoli

E' la rete della consapevolezza. Fa sognare i tifosi, che si domandano in coro: vuoi vedere che questo sarà l'anno giusto? Il Napoli mostra i muscoli, vince in rimonta con l'Atalanta e fa 2-3 nel finale vincendo anche il duello fisico contro una squadra che ha sempre fatto della forza il suo punto di forza. Dopo lo 0-3 dell'andata il Napoli si riscatta. I tre punti di Bergamo pesano tanto e arrivano col modulo, 4-3-3, che ha portato più punti al Napoli.

27ª giornata: Billing in Napoli-Inter

Per molti è il gol Scudetto. Senza, l'Inter a marzo si sarebbe ritrovato a +6 sul Napoli. Forse sarebbe stato irraggiungibile. Invece segna Billing nel finale, l'insospettabile, e il Napoli resta a -3 avendo ancora oltre due mesi di tempo per la rimonta. Dunque diventa Billing l'eroe a sorpresa. Il rinforzo di gennaio che rafforza davvero la squadra di Conte, anche solo per una partita. Tanto basta: un attimo, un gol. E lo Scudetto resta nei pressi del Maradona.