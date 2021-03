Con questo Zielinski non li vedremo più insieme?

L'intenzione di Gennaro Gattuso era chiara sin dall'inizio. Durante il ritiro di Castel di Sangro dello scorso anno, il tecnico del Napoli studiava un sistema di gioco all'interno del quale Mertens e Osimhen potessero giocare insieme. Rispettivamente il miglior marcatore della storia del club e il suo acquisto più oneroso di sempre avrebbero potuto formare un tandem ideale con il belga che avrebbe dovuto giocare da trequartista dietro l'ex calciatore del Lille.

Minuto 61 di Parma-Napoli, prima giornata di campionato, ecco che l’idea originaria del tecnico calabrese si mette in atto dando subito i risultati attesi. Esce Diego Demme, l'uomo-simbolo del 4-3-3 ed entra Victor Osimhen, Mister 70 milioni, alla prima presenza in Serie A. E' quello il momento che segna il passaggio dal vecchio Napoli al nuovo Napoli. Osimhen aveva stravolto il mondo Napoli, dal modulo alla filosofia di gioco e la ‘strana’ coppia con Mertens funzionava alla grande in termini di risultati e gol realizzati dall’intero reparto offensivo.

L’IMPREVISTO CHE STRAVOLGE I PIANI - Tre mesi dopo l’inizio di stagione, il Napoli si ritrova a dover far fronte a due imprevisti e non di poco conto. Osimhen, prima si lussa la spalla in nazionale e poi è costretto a fermarsi causa Covid, mentre Mertens si ferma per problemi alla caviglia che lo costringono a saltare tante partite in campionato. Il periodo buio del Napoli è iniziato proprio a partire dall'infortunio del belga contro l'Inter a metà dicembre. Da quel momento gli azzurri hanno inanellato una serie pesante di sconfitte. Dunque, il progetto di inizio stagione di far convivere Mertens e Osimhen, viene inevitabilmente meno.

L’AFFERMAZIONE DI PIOTR - Gattuso si è ritrovato a schierare spesso Petagna centravanti, con Zielinski nel ruolo di trequartista-mezzala. Il polacco, dopo diverse stagioni fatte di alti e bassi, viene messo al centro del progetto tecnico e ripaga le aspettative. Trascina la squadra con giocate di tecnica e qualità, 6 gol e 6 assist in campionato fin qui e una continuità di rendimento quasi mai vista in maglia azzurra. Il centrocampista polacco sembra essere esploso definitivamente e la targhetta di top player gli sta finalmente bene addosso. Il recupero di Mertens ed Osimhen, seppur non ancora al top della condizione fisica, potrebbe indurre Gattuso a schierarli nuovamente insieme. La domanda sorge quindi spontanea: con uno Zielinski in questo stato di forma e di rendimento, non vedremo mai più insieme il nigeriano e il belga?