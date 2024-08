Conte a Dazn: "Col club puntiamo su 12 elementi, devo essere la base del progetto. Bisogna essere più cattivi e cinici"

Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Perché hai detto quelle cose alla squadra alla vigilia? “Sono per dire sempre la verità, mi sembrato doveroso ribadire la mia fiducia alla squadra. Col club puntiamo su 12 elementi che godono della nostra fiducia e devono essere la base di questo progetto. Questa settimana abbiamo sofferto tanto e lavorato con la voglia di fare qualcosa di positivo stasera”.

Oggi sceglie Raspadori, cosa serve per fare più gol? “Abbiamo giocatori importanti con caratteristiche diverse in quel ruolo. Raspadori è più attaccante di manovra, Simeone più di profondità. Ho usato entrambi tra Coppa Italia e Campionato. Bisogna essere molto più cattivi dentro l’area e più cinici anche da fuori area. Nelle ultime partite non lo siamo stati”.