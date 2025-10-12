Lobotka non rientrerà direttamente dopo la prossima sosta: può farcela per la Champions!

Stanislav Lobotka si è fermato prima dell'intervallo di Napoli-Genoa a causa di un problema alla coscia destra. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le prime indiscrezioni parlavano di un centrocampista slovacco costretto ai box fino alla prossima sosta di novembre, invece si potrebbe rivedere prima e potrebbe giocare già in Champions League con l'Eintracht Francoforte. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"Ma anche la prima di una serie di partite che il Napoli giocherà senza Lobotka, fermo per una lesione distrattiva alla coscia destra rimediata contro il Genoa: per lui, quattro settimane di stop (dal 5 ottobre) e conti alla mano la possibilità di rivederlo con l'Eintracht in Champions il 4 novembre o con il Bologna al Dall'Ara il 9".