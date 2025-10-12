Focus In arrivo un rinforzo per il Napoli: è il pupillo di Conte

vedi letture

Gennaio, mese del mercato di riparazione, suscita curiosità. Già si parla di possibili innesti per il Napoli come il solito Juanlu Sanchez trattato per settimane in estate, come Mainoo che non gioca allo United e che potrebbe essere il perfetto sostituto di Anguissa che andrà in Coppa d'Africa o - in alternativa al terzino destro del Siviglia - Norton-Cuffy del Genoa autore di un'ottima prova al Maradona.

Ma c'è un giocatore pronto a diventare già un rinforzo, una sorta di acquisto virtuale sicuro: Romelu Lukaku. Che lavora per rientrare quanto prima in campo. Ci vorrà ancora un po' di tempo dopo l'infortunio del 14 agosto in amichevole contro l'Olympiacos. L'esito fu il seguente: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero erano variabili, il Napoli per questo non lo aveva inserito in lista Uefa per la fase campionato della Champions League e aveva scelto di acquistare un altro attaccante come Hojlund. Un investimento per il futuro utile e già decisivo nell'immediato.

Lukaku, quando tornerà, darà una grossa mano al Napoli, che si ritroverà in rosa tre attaccanti di livello, tutti diversi tra loro. Con loro, incluso Lucca, c'è anche Ambrosino. Big Rom, il pupillo di Conte, sarà un'arma per la seconda parte di stagione. Toccherà all'allenatore gestirlo e gestire tutte le sue punte a sua disposizione.