Marinozzi esalta Spinazzola: "Decisivo in questo Napoli: tutto l'asse di sinistra passa da lui"

Andrea Marinozzi, giornalista ed ex telecronista Sky, ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui ha parlato dei principali temi della Serie A, soffermandosi anche su un calciatore del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Spinazzola in queste prime giornate del Napoli sta assumendo un ruolo fondamentale, perché con tanta densità centrale - con De Bruyne, McTominay al centro del campo e Di Lorenzo, Politano e Anguissa a combinare a destra - tutto l’asse di sinistra passa da lui. Spesso e volentieri Spinazzola deve andare in giocate personali, lo sta facendo molto bene: guardate l’assist per Gilmour nella partita contro il Pisa.

Ma le giocate più esaltanti sono quelle che non pensavamo nemmeno. Io non pensavo potessero appartenere al suo bagaglio tecnico… La palla per Hojlund a Firenze, se la dà Modric o De Bruyne ne parliamo per sette mesi giustamente. Ma qui l’ha data Spinazzola. La giocata più bella è stata nella partita contro il Genoa, che ha visto Spinazzola decidere la gara: prima con il controllo fantastico sul lancio di Milinkovic-Savic, poi ancor di più sul secondo gol. Prima di ricevere fa lo scanning, si guarda alle spalle e vede che non ci sono avversari; è in mezzo al campo, è a destra fuori dal suo binario e va a giocare centralmente; riceve, conduce, lascia la palla a De Bruyne che confeziona il gol di Hojlund dopo il tiro di Anguissa. Spinazzola ha ragione: adesso è un giocatore diverso, è completo. E sono contento sia arrivata la chiamata in Nazionale, forse doveva arrivare ancor prima dell’infortunio di Politano. Spinazzola è a livelli veramente alti”.