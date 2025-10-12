Foto Hojlund ancora in gol! L'attaccante azzurro porta in vantaggio la Danimarca

Danimarca in vantaggio contro la Grecia nel del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2026, a sbloccare il risultato a Copenaghen è ancora una volta Rasmus Hojlund. Il centravanti del Napoli, reduce dalla doppietta contro la Bielorussia, al 22' sfrutta un retropassaggio azzardato di Zaferis e di rapina batte con un diagonale preciso Vlachodimos.

Per l'attaccante danese è il sesto gol nelle ultime quattro partite disputate tra il Napoli e la sua nazionale in appena 12 giorni: ha timbrato il cartellino conrro lo Sporting, il Genoa, due volte contro la Bielorussia e stasera contro la Grecia. Di seguito il fermo immagine della rete di Hojlund.