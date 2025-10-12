McTominay torna al gol! Decisivo in Scozia-Bielorussia: 88’ per Gilmour
A Glasgow la Scozia batte 2-1 la Bielorussia nel match del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli scozzesi passano in vantaggio al 15’ grazie alla rete dell’attaccante del Torino Che Adams. A sorpresa la Bielorussia pareggia al 63’ con Malashevich, ma dopo l’intervento del Var la rete viene annullata per un fallo ad inizio azione di Yablonskiy su McTominay. Al 70’ altro gol annullato, stavolta ai padroni di casa, per una posizione di fuorigioco di Adams.
La Scozia raddoppia all’84’ grazie al gol di Scott McTominay, che dal centro dell’area di rigore insacca di sinistro e trova la sua 13esima rete in nazionale. L’altro centrocampista del Napoli, Billy Gilmour, ha giocato fino all’88’, sostituito da Miller. Al 96’ gol del definito 2-1 degli ospiti con Kucko, entrato 3’ prima. Con questi tre punti la Scozia di porta al primo posto del girone con tre punti di vantaggio sulla Daminarca, in attesa della sfida proprio dei danesi contro la Grecia di stasera.
