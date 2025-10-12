Il Napoli voleva Orsolini! Romano: "Contatti estivi, ma per il Bologna era incedibile"

Il Napoli aveva pensato a Riccardo Orsolini che però è stato blindato ed ora è pronto a restare al Bologna con contratto a vita. In estate, però, il Napoli ha valutato il suo profilo nell'ottica di rinforzare le corsie esterne dell'attacco.

Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione: "Il Napoli stava cercando un tipo di calciatore in quella zona e con quelle caratteristiche e aveva pensato a Orsolini dopo aver toccato più esterni. Orsolini è stato valutato internamente, ma per il Bologna era incedibile salvo offerte fuori mercato. Ora il Bologna vuole provare a tenerselo stretto con un nuovo contratto, vedremo come andrà a finire", le parole di Matteo Moretto.