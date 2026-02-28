Conte a Dazn: "Non so quando torna Anguissa, ma con me non gioca il nome! Sulla formazione..."

di Pierpaolo Matrone

Prima del match contro l'Hellas Verona, Antonio Conte ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Ciò che non abbiamo mai sbagliato nelle ultime gare è l'atteggiamento, dovrà essere giusto anche questa sera. Iniziano a mancare poche partite in questo campionato e deve essere lo stesso, la voglia e la determinazione non sono in discussione.

Doppia novità sugli esterni? Ho cambiato gli esterni perché prima della gara con l'Atalanta Mazzocchi e Gutierrez stavano meglio dal punto di vista fisico. Abbiamo messo dentro altre energie in queste settimane.

Anguissa? Non so quanto tempo ci potrà mettere, ma sicuramente per sicurezza e autostima il rientro in gruppo è importante. Manca da più di tre mesi: non giocheranno i nomi ma chi mi dà più garanzie. Ci stiamo giocando il futuro e la competizione in cui andremo a giocare. Come sapete bene, cerco di scegliere il meglio perché nessuno si deve fare male".