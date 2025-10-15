Conte a Torino fa 50 panchine col Napoli: i suoi numeri

vedi letture

Antonio Conte fa 50 partite sulla panchina del Napoli. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport che rieassume i numeri del tecnico azzurro: "Domicilio torinese, moglie e figlia torinesi, una grande storia sulla sponda juventina di una città che in tanti considerano la capitale italiana delle simbologie. E simbolica sarà questa tappa per lui: sabato, infatti, collezionerà la panchina numero 50 con il Napoli.

Un lungo viaggio partito il 10 agosto 2024 al Maradona contro il Modena, nei trentaduesimi di Coppa Italia, culminato nella prima grande scalata del monte scudetto e ricominciato tra tappe europee, italiane e in prospettiva anche arabe in Supercoppa. A suo tempo. Il bilancio: 32 vittorie, di cui 29 in campionato, 2 in Coppa Italia (una ai rigori) e una in Champions; 10 pareggi; 7 sconfitte, di cui una in Coppa Italia e una in Champions. Gol fatti: 83. Subiti: 42. Punti in campionato: 97 e 2,20 di media".