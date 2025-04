Conte annuncia: "Domani gioca Rafa Marin! Buongiorno? Non mettiamogli fretta"

Domani a Monza, alla trentatreesima giornata di Serie A, ci sarà il debutto da titolare di Rafa Marin. Alla luce dell'assenza di Juan Jesus e delle condizioni di Buongiorno, toccherà allo spagnolo affiancare Amir Rrahmani in difesa. Ad annunciarlo è Antonio Conte in conferenza stampa: "Sì, abbiamo lui, è uno dei quattro difensori, due infortunati, se la matematica non mi inganna quattro meno due ne rimangono due e quindi gioca".

Su Buongiorno: "Monitoriamo la situazione, vediamo, non mettiamo date e fretta, è una situazione in fase di difensori molto critica ma alibi zero. Domani si va in campo per vincere, punto e basta".