Tuttonapoli Conte e il Napoli, anche la Lega Serie A 'smaschera' la fake news

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Da tempo, infatti, si discute in città della proposta di gioco di Conte. Molti parlano di un gioco che non è particolarmente bello o spettacolare

Diciotto passaggi con il gol di Hojlund a inizio secondo tempo: anche la Lega di Serie A esalta la rete del Napoli di sabato, quella del pareggio contro il Lecce. Una lunga serie di passaggi fino all'uno a uno dell'ex United con l'azione nata dal calcio d'inizio e con il pallone sempre in possesso del Napoli. Il video è diventato virale sull'account ufficiale della Lega Serie A che elogia la bellezza del gol e, di fatto, dà un assist ai sostenitori dell'estetica.

Fake news sul Napoli di Conte: sabato la conferma

Da tempo, infatti, si discute in città della proposta di gioco di Conte. Molti parlano di un gioco che non è particolarmente bello o spettacolare come ai tempi di Sarri o come nella stagione di Spalletti culminata con il tricolore. In realtà, però, si tratta di una sorta di 'bugia', o comunque è una valutazione troppo soggettiva e dunque personale. Cosa si intende per bellezza? Conta l'efficacia, nel calcio. Conta vincere e per farlo serve fare un gol in più dell'avversario. Ma questo Napoli, quando al completo, ha dimostrato di saper far anche divertire, di esaltare gli occhi. Non è un caso che abbia vinto brillando una Supercoppa a Riyadh (con un super Neres) o che proprio col Lecce, nella ripresa, abbia espresso un calcio gradevole con in campo McTominay e De Bruyne (che ora punta la titolarità a Cagliari).