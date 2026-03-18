De Bruyne titolare a Cagliari? Pronto un tridente inedito

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Kevin De Bruyne viaggia spedito e si candida ad una maglia da titolare a Cagliari. Secondo quanto riportato da Repubblica, il tecnico azzurro è rimasto soddisfatto della crescita del suo campione e starebbe pensando di lanciarlo dal primo minuto già nella sfida in Sardegna: “Antonio Conte ha apprezzato i progressi del suo campione e sta valutando di lanciarlo dal primo minuto venerdì (si gioca alle 18.30, diretta su Dazn) nella trasferta alla Unipol Domus contro il Cagliari, appuntamento fondamentale per gli azzurri, a caccia del quarto successo consecutivo”.

Tridente inedito

Il belga sembra pronto a prendersi la scena in vista del big match con il Milan in programma dopo la sosta, anche se il focus resta tutto sulla sfida imminente contro il Cagliari: “Kdb prenota pure la grande notte con i rossoneri, ma adesso sta pensando soltanto al Cagliari”.

Le possibilità di vederlo titolare nel tridente offensivo sono concrete. Conte vuole affidarsi alla sua qualità per accendere l’attacco e mettere nelle migliori condizioni Alisson Santos e Hojlund: “Le possibilità di vederlo dall’inizio nel tridente offensivo sono alte: Conte vuole affidarsi alla sua classe per innescare Alisson Santos e Hojlund” si legge