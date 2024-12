Focus Conte ha ragione: Napoli in crescita. Col Venezia tra le migliori gare in fase offensiva

Il Napoli vince 1-0 contro il Venezia una gara che poteva terminare con un punteggio ben più ampio. Gli azzurri hanno infatti creato moltissime occasioni: dal rigore sbagliato di Lukaku e il palo dello stesso belga, alle numerose parate di Stankovic come su Rrahmani e Olivera. Con ragione Antonio Conte si rammarica: "Dispiace essere arrivati a dieci minuti dalla fine quando domini così", la sua squadra è riuscita continuamente ad affacciarsi nell'area avversaria ed a creare situazioni che portano al tiro.

Una prestazione che conferma il trend di crescita in fase offensiva iniziato contro Torino e Roma, che ha avuto un piccolo stop con la Lazio, ed è poi ripreso contro Udinese e Genoa fino ad arrivare a ieri. I numeri infatti certificano quella contro il Venezia come una delle migliori gare del campionato degli azzurri per il pericolo costante creato in avanti (vedi i due grafici riassuntivi a fine articolo). Sono stati ben 25 i tiri effettuati, quasi il doppio della media stagionale (13,5) e tra i match giocati in Serie A solo contro il Parma si era calciato di più (29 tiri in quell'occasione). Inoltre, delle 25 conclusioni ben 8 hanno centrato lo specchio della porta: mai in stagione il Napoli aveva tirato di più verso la porta avversaria. Rispetto alla media di 22 tocchi in area offensiva ogni 90 minuti, i 47 registrati invece coi lagunari raccontano che gli azzurri difficilmente sono così presenti negli ultimi 16 metri (solo contro il Parma si era fatto di meglio, 53 tocchi in area avversaria in quell'occasione, ma i ducali giocarono un tratto di gara in dieci uomini).

Ha ragione quindi Antonio Conte nel post-gara quando dice: "Il Napoli è in crescita e lavora, partita dopo partita". La squadra sta migliorando nel possesso palla, nell'occupazione dell'area, nel creare azioni che portano ad un tiro. E trova pochi fondamenti la storia del livello dell'avversario: il Venezia ha messo in grossa difficoltà Juventus e Inter ad esempio, e lo stesso Napoli talvolta ne è uscito soffrendo da match come questi (vedi Parma, Como, Empoli...). Indubbiamente ci sono ancora dei passi in avanti da fare, aiuterà aggiustare la mira sotto porta o segnare i rigori, ma lo step più importante è dare continuità a prestazioni come queste.