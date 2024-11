Focus La falsa narrazione sul Napoli: con la Roma 2ª miglior gara per pericolosità su azione

"Il Napoli ha giocato male" e "Il Napoli non ha idee", è la falsa narrazione raccontata negli ultimi giorni sugli azzurri, nonostante la vittoria contro la Roma. Il risultato non sempre dice la verità, ma per chi ha guardato e riguardato la partita era già evidente come la squadra di Conte avesse dominato, soprattutto mostrando dei miglioramenti nello sviluppo in Zona C e Zona D. Per chi poi la gara la studia, allora l'impressione e la sensazione si tramuta in certezza e in certificazione.

Infatti, checché se ne dica, il Napoli contro la Roma ha giocato la sua seconda miglior partita del campionato per pericolosità su azione, quindi escludendo le palle da fermo. Che poi su discuta sulla disposizione assunta dopo l'1-0, sulle sostituzioni, sui singoli, sullo stile, sul sistema, non c'è nulla di male. Ma che la prestazione contro i giallorossi sia stata tra le migliori per produzione offensiva è fattuale. Studiando il rendimento degli azzurri in Serie A attraverso la metrica degli xG Open play - i gol attesi creati su azione -, emerge che domenica il Napoli ha registrato il secondo dato più alto del suo campionato con 1.79xG Open Play, di meglio si era fatto solo alla seconda giornata contro il Bologna, in quel caso 2.35xG Open Play (vedi il grafico a fine articolo).

Il grafico mostra come la produzione offensiva degli azzurri in Open Play sia soggetta a forti oscillazioni. Dopo il Verona sono stati registrati numeri alti per tre partite, dalla Juve in poi un calo: solo contro Como e Lecce si è superata la soglia di 1.00xG su azione fino appunto al match coi giallorossi. Non si può parlare dunque di un trend di crescita, ma considerando la partita di domenica nella fattispecie non si può negare che i segnali siano stati incoraggianti, contro una Roma che nonostante tutto aveva concesso pochissimo a rivali come Inter e Juve (rispettivamente 1.04xG - 1.00xG Open Play e 0.50xG - 0.34xG Open Play).

