Conte ha un dubbio di formazione. Quante novità nel Bologna di Italiano: le probabili
Supercoppa Napoli-Bologna: le probabili formazioni del Corriere dello Sport per la sfida di questa sera, calcio d'inizio alle ore 20 italiane. Nel Napoli la scelta tra i pali dovrebbe ricadere su Vanja Milinkovic-Savic. Davanti a lui confermato il terzetto difensivo composto da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Juan Jesus, in vantaggio su Alessandro Buongiorno. A centrocampo spazio a Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola. Sulla trequarti agiranno Elif Elmas e David Neres, a supporto dell’unica punta Rasmus Hojlund.
Nel Bologna, davanti a Ravaglia, fiducia in blocco al quartetto difensivo formato da Holm, Heggem, Lucumí e Miranda. In mezzo al campo la novità è Ferguson, che prende il posto di Moro e affiancherà Pobega. Sulla trequarti sorpresa con Cambiaghi, Fabbian e Orsolini, chiamati a sostituire gli indisponibili Bernardeschi e Odgaard. In attacco cambia anche il riferimento offensivo: toccherà a Dallinga, con Castro inizialmente in panchina.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
