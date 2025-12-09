Live

Conte in conferenza dal 'da Luz' di Lisbona: tra poco su Tuttonapoli

Oggi alle 19:48In primo piano
di Redazione Tutto Napoli.net
fonte da Lisbona, Giovanni Annunziata

Alla vigilia della gara di Champions League contro il Benfica, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà dalle 20.00 italiane nella sala conferenze dello stadio da Luz per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.