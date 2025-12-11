Forse sappiamo già quale sarà il primo cambio di Conte a Udine

Dato che la coperta è corta, dato che non possono giocare sempre gli stessi ogni tre giorni, dato che tra una settimana si volerà a Riyad per la Supercoppa, Antonio Conte contro l'Udinese sarà costretto a cambiare la formazione confermata contro Juve e Benfica. Vedremo quali saranno le novità e soprattutto quante saranno, se ne saprà di più domani alla ripresa degli allenamenti a due giorni dalla sfida di Udine. Ma un cambio forse sembra già certo.

Antonio Vergara reclama spazio in mediana. Potrebbe giocare al posto di uno tra Elmas e McTominay. Ieri, anche solo per dieci minuti, è entrato molto bene in partita mostrando piglio, qualità e personalità. Tante belle giocate, tocchi di prima, dribbling e intuizioni intelligenti. Vergara ha 22 anni, non è più un giovane e merita una vetrina, la prima da titolare in A. Il suo momento sta arrivando, a Udine potrebbe esserci spazio per lui dal primo minuto. Vedremo se sarà così, intanto torna a casa dal Da Luz con attestati di stima collettivi. Anche i quotidiani lo hanno esaltato pur avendo giocato poco. Dieci minuti ma non da sv, anzi: elogi, complimenti e la considerazione comune che nell'ottica delle rotazioni debba esserci spazio anche per lui.