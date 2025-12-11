Infortuni Napoli: l'annuncio di Conte sui due prossimi recuperi

Il Napoli perde contro il Benfica anche perché fisicamente sta soffrendo senza rotazioni e partite ogni tre giorni. Ma il peggio sembra essere alle spalle e presto qualcuno tornerà. Lo ha annunciato proprio Conte intervenuto ieri a Prime Video.

"Io so qual è la situazione ma la sapevo anche quando abbiamo vinto. Sappiamo che andrà così ancora per un bel po' e bisogna capirlo in serate come queste contro squadre con più energie. Ma i giocatori sono stati generosi e ci hanno provato fino all'ultimo. Ma il Benfica ha meritato di vincere. Mi auguro di recuperare quanto prima Lobotka, dovrebbe rientrare anche Gutierrez, gli altri invece a breve non saranno recuperabili. Anche Lukaku non sappiamo quando sarà a disposizione".

In conferenza ha anche aggiunto: "Per quello che riguarda Lobotka e Gutierrez dovrebbe essere una cosa lunga sia per uno che per l'altro, quindi non so se per Udine, se venerdì… ma non penso. Però se ci sarà qualche bella notizia la coglieremo, altrimenti andremo in battaglia con questo gruppo di ragazzi che stan facendo, secondo me, e tante cose positive e vanno solo ringraziati”.